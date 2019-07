Cobre retrocede desde máximo dos semanas tras amenazas de aranceles de Trump a China

El cobre caía el miércoles desde un máximo de dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer más aranceles a China, una medida que podría afectar la demanda de metales.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 1.3% a US$ 5,933.50 por tonelada a las 11:00 GMT tras tocar su nivel más alto desde el 1 de julio en la sesión anterior.

Trump dijo el martes que todavía queda mucho camino por recorrer para lograr un acuerdo comercial con China , pero que su Gobierno aún puede imponer sanciones a productos de la nación asiática valorados en US$ 325,000 millones.

La guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo ha minado la demanda de metales y ha golpeado el crecimiento de China, su mayor consumidor.

Estados Unidos no cumplió totalmente con un fallo de la Organización Mundial del Comercio y podría enfrentarse a sanciones chinas si no elimina ciertos aranceles que incumplen las reglas de la OMC, según dijeron el martes los jueces del órgano de apelación de la entidad en un fallo.

Entre otros metales, el aluminio caía un 0.5% a US$ 1,840 la tonelada, mientras que el zinc bajaba un 0.6% a US$ 2,467 y el níquel tocó un pico en un año al sumar un 1% a US$ 14,240 la tonelada.