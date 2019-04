Cobre repunta por esperanza de acuerdo entre Washington y Beijing y crecimiento en China

El cobre y otros metales básicos se recuperaban este miércoles de las pérdidas del día previo, impulsados por las expectativas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y de una mejoría en el crecimiento económico en el gigante asiático.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, viajarán la próxima semana a Beijing para participar en negociaciones comerciales, dijo el martes la Casa Blanca.

La mayoría de los metales industriales declinó en la víspera, tras comentarios de funcionarios chinos que sugirieron que el gobierno hará una pausa en sus estímulos monetarios.

A las 10:00 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.6%, a US$ 6,446 la tonelada, tras haber caído un 1.1% el martes.

Las ganancias estaban limitadas por el dólar, que operaba estable tras trepar a un máximo de 22 meses. Una divisa estadounidense más fuerte encarece los metales denominados en dólares para los compradores que usan otras monedas.

En otros metales básicos, el aluminio ganaba un 0.4% a US$ 1,873.50 la tonelada; y el plomo avanzaba un 0.4% a US$ 1,925.50, tras perder un 1.2% en la víspera.

El zinc mejoraba un 0.4% a US$ 2,757.50; el níquel subía un 0.5% a US$ 12,450, después de tocar un mínimo de dos meses el martes; y el estaño cedía un 0.6%, a US$ 19.780, su cota más baja desde el 8 de enero.