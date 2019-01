Cobre repunta tras decisiones de China para apoyar la economía

Los precios del cobre subían hoy desde un mínimo de 18 meses del día anterior, después de que China redujo los requisitos de reservas bancarias y anunció nuevas negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Estos anuncios despertaron el optimismo de que el principal consumidor de materias primas del mundo puede prevenir una rápida desaceleración económica, impulsando además a otros metales industriales y a los mercados bursátiles en China y Europa.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 2.07% a US$ 5,855 la tonelada a las 1243 GMT.

Pero el metal usado en energía y construcción registra una caída de 2% esta semana después de que Apple advirtió que las ventas de iPhone en China serán más débiles de lo esperado, lo que destacó las preocupaciones sobre la economía del país asiático.

Los precios del cobre se desplomaron un 18 por ciento el año pasado.

El banco central de China anunció el viernes que bajará en 100 puntos básicos el ratio de liquidez que deben mantener los bancos como reserva, iniciativa que busca reducir el riesgo de una desaceleración más acentuada en la segunda mayor economía del mundo.

China y Estados Unidos sostendrán conversaciones en Pekín del 7 al 8 de enero, buscando poner fin a una disputa que está causando un impacto cada vez mayor en ambas economías y que ha afectado a los mercados financieros globales.

La actividad de las fábricas chinas se contrajo por primera vez en 19 meses en diciembre, aunque los datos divulgados el viernes mostraron que el sector servicios continuó expandiéndose.

En otros metales, el aluminio subía un 1.8% a US$ 1,868.50 la tonelada; el zinc ganaba 2.5% a 2,440.50 unidades; el plomo avanzaba un 1.3% a 1,958 unidades; el níquel avanzaba un 1.9% a US$ 11,080 y el estaño perdía 0.2% a US$ 19,535.