Los futuros de cobre en Nueva York registraron su peor semana desde marzo debido a una recuperación del dólar y la creciente preocupación de que un aumento en los casos de coronavirus afecte la demanda del metal.

Un incremento en los casos del virus, particularmente en Europa, está avivando el temor a nuevas medidas de confinamiento a nivel nacional, lo que debilita las perspectivas de una recuperación económica.

Si bien los demócratas elaboraron un proyecto de ley de estímulo de US$ 2.4 billones que podría ser aprobado la próxima semana por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc. expresaron sus dudas sobre las perspectivas de un acuerdo.

La caída de los metales básicos esta semana “marca una fuerte diferencia en la dirección de los precios para el grupo que han estado en un repunte casi perfecto de cinco meses”, señaló en un informe la analista de StoneX Natalie Scott-Gray .

Las primas pagadas por los compradores en Shanghái están cayendo y los márgenes de las importaciones se han vuelto negativos, en una reversión de las condiciones de demanda que han sido uno de los principales pilares de la actitud alcista de los inversionistas hacia el cobre.

Una pregunta clave ahora es si el final de la racha del cobre de seis semanas impulsará una nueva ola de ventas la próxima semana, dijo por correo electrónico Michael Cuoco , jefe de ventas de fondos de cobertura para metales y graneles en StoneX.

“No debería sorprendernos que hayamos observado una toma de ganancias de gran volumen y nuevas posiciones cortas esta semana”, dijo Cuoco. “Soy un alcista a mediano plazo que está consciente de una consolidación saludable”.

Si bien los factores macroeconómicos han predominado en la detención del avance de seis semanas del cobre en el transcurso de esta semana, las señales de una disminución de la demanda en China también han provocado contratiempos. Además, se espera inestabilidad en el mercado ante la proximidad de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, indicó el analista de RJO Futures Frank Cholly .

“Independientemente del resultado, veremos una liquidación a corto plazo en las acciones que probablemente se traspasará a los bienes básicos”, dijo Cholly por teléfono.

Los futuros del cobre para entrega en diciembre subieron 0.1% para cerrar en US$ 2,971 la libra a la 1:01 p.m. en la Comex de Nueva York, tras oscilar entre ganancias y pérdidas. El metal cayó 4.7% esta semana.

En la Bolsa de Metales de Londres, el plomo, el estaño y el zinc cayeron, mientras que el cobre, el aluminio y el níquel avanzaron. El índice LMEX descendió 4.1% esta semana.