Cobre recorta pérdidas y algunos inversores ven mínimos en 11 meses como piso

El cobre cayó hoy, aunque repuntó desde un mínimo en 11 meses que tocó durante la sesión, porque algunos inversores consideraron que los últimos retrocesos habían sido exagerados y que el metal ya había tocado un piso.

El precio del cobre ha sido golpeado por la escalada en las disputas comerciales que resultó en Estados Unidos imponiendo aranceles a importaciones chinas valuadas en US$ 34,000 millones y China anunciando represalias rápidamente.

La reciente tendencia a la baja -que ha hundido al cobre un 14% desde que marcó máximos en cuatro años y medio a US$ 7,348 a comienzos de junio- fue agudizada por especuladores y por liquidaciones de posiciones largas de fondos de cobertura chinos, dijo Gianclaudio Torlizzi, de T-Commodity.

"El cobre debe sostenerse por sobre los US$ 6,200, la línea divisoria para la tendencia alcista de largo plazo", afirmó Torlizzi. "No tiene mucho sentido tener un ánimo tan lúgubre sobre la demanda de metales. Es una buena oportunidad para asumir posiciones largas de nuevo", agregó.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cerró con una caída de un 1%, a US$ 6,282 por tonelada, tras bajar más temprano hasta un 2% y tocar un mínimo desde el 25 de julio de 2017 a US$ 6,221.50.

Entre el lunes y el viernes el metal perdió casi un 5%, su declive semanal más pronunciado desde la semana terminada el 20 de noviembre del 2015.

El declive del metal fue contenido por reportes de que la negociación laboral en la mina Escondida en Chile está lejos de un acuerdo a menos de tres semanas del fin del contrato actual.

El zinc subió un 1.3% y cerró a US$ 2,735 la tonelada, tras un informe del instituto chino Antaike que proyectó que la producción del metal en China caerá en el trimestre a su nivel más bajo desde el 2015, según nota de Commerzbank.

El níquel bajó un 1.8% a US$ 13,945, tras tocar mínimos desde el 11 de mayo a US$ 13,830. El aluminio subió un 0.1% a US$ 2,080, después de caer a mínimos desde el 9 de abril a US$ 2,071.

El plomo cayó un 1%, a 2,332 la tonelada, mientras que el estaño bajó un 0.4%, a US$ 19,325, después de tocar mínimos desde el 21 de diciembre a US$ 19,330.