Los precios del cobre repuntaban este viernes, luego de comentarios del presidente chino que mejoraron las expectativas de que se alcance un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Xi Jinping dijo hoy que su país espera conseguir un pacto comercial con Estados Unidos y que ha estado intentando evitar una guerra arancelaria.

"Con los últimos comentarios más tranquilizadores y la invitación a seguir negociando, el mercado se está inclinando a la idea de que se puede alcanzar un acuerdo comercial", dijo Ole Hansen, jefe de estrategias del materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

"Seguimos siendo muy escépticos del potencial impacto de un acuerdo. Si realmente no trae todo lo que esperamos entonces habrá cierta debilidad (de los precios)", añadió.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) sumaba 0.39% a US$ 5,852 por tonelada a las 1210 GMT, luego de haber perdido 0.8% en la sesión anterior.

Un umbral clave a tener en cuenta son los US$ 5,800, que de ser perforado podría abrir la puerta a más declives hasta los US$ 5,600, en el punto más bajo del rango reciente, sostuvo Hansen.

Datos divulgados este viernes indicaron que los inventarios de cobre en la LME cayeron a 218,925 toneladas, su menor nivel desde el 10 de junio.

Entre otros metales básicos, el aluminio subía 0.2% a US$ 1,737 la tonelada; el zinc bajaba 0.04% a US$ 2,294 y el níquel perdía 1.2% a US$ 14,305. En tanto, el plomo avanzaba 0.2% a US$ 1,962.50 y el estaño cedía 0.2% a US$ 16,400.