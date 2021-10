Los precios del cobre rebotaban este viernes, en medio de renovadas preocupaciones sobre la escasez de suministros y la debilidad del dólar.

A las 1000 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzaba un 0.9% a US$ 9,915 la tonelada, tras ceder un 3.5% en la sesión previa.

Los precios de los metales cayeron el jueves, en parte gracias a la intervención de China para enfriar el avance de los precios del carbón.

“Los precios del petróleo y el gas no están bajando tanto como el carbón. Pensamos que los precios de la energía son altos y seguirán así por el momento y volverán a poner presión sobre los productores”, dijo Daniel Briesemann, analista del Commerzbank en Fráncfort.

“Esperamos que siga el alza de precios de los metales. Creemos que la situación de la oferta se deteriorará más antes de mejorar”, agregó.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME ganaba un 0.7% a US$ 2,930 la tonelada, tras perder un 5.2% en la víspera; y el zinc subía un 1% a US$ 3,462.

En tanto, el níquel mejoraba un 1.2% a US$ 20,160, el plomo avanzaba un 0.6% a US$ 2,415 y el estaño sumaba un 1.1% a US$ 37,675.