El cobre y otros metales industriales rebotaban el lunes por esperanzas de que los bancos centrales mundiales inyecten estímulo en las economías afectadas por el brote de coronavirus.

A las 1045 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzaba un 0.8%, a US$ 5,678 la tonelada, tras caer a US$ 5,533 el viernes.

En ese sentido, el metal rojo ha perdido un 10% desde el pico de ocho meses que tocó a mediados de enero, a US$ 6,343.

La magnitud del impacto en China, el mayor consumidor mundial de metales, quedó en evidencia tras la publicación de reportes que mostraron que la actividad fabril sufrió en febrero su mayor contracción hasta la fecha, mientras que otros sectores manufactureros asiáticos también se vieron afectados. MIentras que, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió el lunes que el brote de coronavirus hundirá a la economía mundial en su desaceleración más grave desde la crisis financiera.

El níquel en la LME era el que más subía, con una mejora del 2.4%, a US$2.550 la tonelada, rebotando desde el mínimo de ocho meses que tocó el viernes.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0.4%, a US$ 1,702 la tonelada; el zinc trepaba un 0.8%, a US$ 2,037; el plomo mejoraba un 1.5%, a US$ 1,876; y el estaño sumaba un 1%, a US$ 16,450.