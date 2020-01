El cobre subía este miércoles, mientras los inversores se tomaban una pausa para reevaluar el impacto económico potencial del brote de coronavirus, que ha hecho caer los precios durante 10 sesiones consecutivas.

A las 0753 GMT, el cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.4%, a US$ 5,727.50 la tonelada, alejándose de su nivel más bajo desde el 10 de octubre, tocado en la víspera.

“Por el momento, la reacción del precio parece un poco exagerada. Aunque no esperamos un rebote fuerte, los precios podrían avanzar un poco”, dijo Vivek Dhar, de Commonwealth Bank.

“Esta sobrerreacción está asumiendo el peor escenario posible, pero la situación es muy impredecible. El reporte de muertes y casos aumenta cada día y se teme que no tengamos la imagen completa hasta el fin de la festividad del Año Nuevo Chino”, agregó.

La confianza se ha visto afectada por el temor a que la rápida propagación del virus afecte al crecimiento económico en China, responsable de cerca de la mitad del consumo mundial de cobre.

Un índice de seis metales básicos de la LME tocó el martes su nivel más bajo en tres años, con una pérdida acumulada del 7.7% desde el 20 de enero, cuando el brote comenzó a impactar en la confianza del mercado.

En otros metales industriales, el aluminio subía un 0.1%, a US$ 1,754 la tonelada; el níquel ganaba un 0.4%, a US$ 12,600; el zinc avanzaba un 0.6%, a US$ 2,243.50; y el plomo operaba estable a US$ 1,889.50.