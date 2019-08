Los precios del cobre rondaban mínimos de dos años el martes, ya que la escalada del conflicto comercial entre Estados Unidos y China aplazó la resolución de una disputa que ha deprimido el crecimiento económico e incrementado la preocupación por la demanda de los metales.

A las 1023 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un magro 0.2%, a US$ 5,697 la tonelada, sin poder distanciarse del mínimo de dos años de US$ 5,640 tocado en la sesión previa.

El Banco Popular de China dijo el martes que la decisión de Washington de designar a Beijing como manipulador cambiario "dañará severamente el orden internacional y ocasionará un caos en los mercados financieros".

Warren Patterson, analista de materias primas de ING, dijo que los precios futuros seguirán dictados por eventos macro y que los valores del martes eran "una pequeña corrección" tras el hundimiento de la rueda previa.

Jefferies rebajó la calificación de varias mineras el martes y redujo su previsión de precios de materias primas, refiriéndose a un aumento de las posibilidades de que la guerra comercial entre Washington y Beijing tenga un "impacto significativo" en la demanda de metales a nivel global.

En otros metales básicos, el aluminio subía desde el mínimo de siete semanas tocado el lunes y avanzaba un 0.4% a US$ 1,770 la tonelada, mientras que el zinc ganaba un 0.5% a US$ 2,323, tras operar en la rueda previa en su nivel más reducido en 11 meses.

El plomo trepaba un 2.5% a US$ 2,002 la tonelada; el estaño mejoraba un 0.7% a US$ 17,030; y el níquel avanzaba un 1%, hasta un máximo de dos semanas de US$ 15,030.