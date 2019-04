Cobre opera firme antes de ola de reportes económicos de China

Los precios del cobre operaban con firmeza este lunes, reforzados por un dólar más débil y saludables datos económicos de China, antes de una ola de reportes sobre crecimiento que publicará más adelante en la semana el mayor consumidor mundial de metales.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzaba un 0.1% a US$ 6,490 la tonelada, a las 0923 GMT. El metal, usado en conducciones eléctricas y en la construcción, ha cotizado en general en un rango estrecho de entre US$ 6,300 y US$ 6,500 desde febrero.

China importó 391,000 toneladas de cobre en bruto el mes pasado, un alza del 25.7% frente al mes previo y un 26.5% por encima de un año antes.

Los bancos chinos concedieron 1.69 billones de yuanes (US$ 251,600 millones) en nuevos préstamos netos en yuanes en marzo, comparado con expectativas de 1.2 billones de yuanes.

Se espera que el crecimiento económico de China en el primer trimestre se haya enfriado hasta su ritmo más débil en 27 años, según un sondeo de Reuters, pero una serie de medidas para aumentar la demanda a nivel doméstico podrían haber limitado la desaceleración de la actividad en marzo.

Asimismo, se estima que la producción industrial se aceleró en un 5.9% comparado con un año atrás, mejorando desde el 5.3% de los dos primeros meses, que marcaron el ritmo más débil en 17 años.

En otros metales básicos, el zinc a tres meses cedía un 0.6% a US$ 2,911 la tonelada; el aluminio mejoraba un 0.2%, a US$ 1,866; el plomo ganaba un 1.3% a US$ 1,950; el estaño sumaba un 0.6% a US$ 20,735 y el níquel perdía un 0.2% a US$ 13,005.