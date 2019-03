Cobre opera estable por temores a crecimiento global y negociaciones comerciales

Los precios del cobre operaban estables el martes, mientras el sombrío panorama sobre el crecimiento económico global reducía la demanda antes de una nueva ronda de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China esta semana.

A las 11:30 GMT, el cobre referencial cotizaba sin cambios, a US$ 6,339 por tonelada, tras tocar su mínimo en un mes en la víspera, antes de cerrar con un avance del 0.4%.

La firma china MMG dijo que se declarará fuerza mayor bajo los contratos de venta de cobre de la mina Las Bambas en Perú, en medio del bloqueo de comuneros indígenas de la localidad Fuerabamba a una carretera por donde se transporta el metal para su exportación.

El plomo tocó su nivel más bajo en dos meses, a US$ 2,001.50 la tonelada, incluso a pesar de que las existencias en almacenes aprobados por la Bolsa de Metales de Londres ( LME) seguían en torno a niveles del 2009, a 79,424 toneladas.

Las mineras Rio Tinto y BHP Group dijeron que han empezado a reanudar sus operaciones en algunas instalaciones cuyos trabajos se habían visto afectados por el paso de dos ciclones por la costa norte de Australia durante el fin de semana.

En otros metales básicos, el aluminio perdía un 0.1% a US$ 1,880.50 por tonelada; el zinc ganaba un 1% a US$ 2,861; el estaño operaba estable a US$ 21,335; y el níquel cedía un 0.3% a US$ 12,930.