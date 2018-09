Cobre opera estable en la apertura, cerca de máximo de 10 semanas

Los precios del cobre operaban estables el lunes, cerca de los máximos de 10 semanas alcanzados la semana pasada, mientras el mercado se mantenía atento a la disputa comercial entre Estados Unidos y China después de que ambos países se impusieron nuevos aranceles.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0.1% a US$6,355 la tonelada a las 10:24 (GMT). El metal, visto como un indicador del estado de la economía a nivel global, tocó el viernes el nivel de US$6,382.5 la tonelada, lo que implicó una ganancia de 4.62%, su mayor aumento diario desde mayo de 2013.

El repunte del viernes se debió principalmente a que los aranceles impuestos fueron mucho más bajos de lo esperado.

El lunes entraron en vigencia los aranceles impuestos por Estados Unidos a bienes chinos valorados en US$ 200,000 millones y las tarifas aplicadas en represalia por parte de Pekín por unos US$ 60,000 millones a productos estadounidenses.

Estados Unidos aplicará aranceles del 10% inicialmente, los que llegarán al 25% a fines de 2018. Pekín impuso tarifas del 5% al 10% y advirtió nuevamente que responderá a cualquier aumento de los gravámenes de Estados Unidos sobre sus productos.

China representa casi la mitad de la demanda mundial de cobre, estimada este año en 24 millones de toneladas.

En otros metales de uso industrial, el aluminio caía un 1.1% a US$ 2,067 por tonelada, el zinc subía un 1.5% a US$ 2,533 la tonelada, el plomo ganaba un 0.4% a US$ 2,047 la tonelada, el estaño perdía un 0.5% a US$ 18,905 y el níquel bajaba un 1.3% a US$ 13,080.