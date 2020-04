Los precios del cobre se mantenían estables el miércoles, ya que las expectativas de más suministros de productores que están saliendo de los cierres contrarrestaban el impacto de los cortes en la producción y la perspectiva de una mayor demanda en China.

A las 1028 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) operaba estable en US$ 5,220 la tonelada. Los valores del metal llegaron a US$ 5,269 el lunes, máximo en seis semanas y un alza del 20%, desde el mínimo de cuatro años de US$ 4,371 tocado el 19 de marzo.

“Al comienzo del trimestre, el mercado estaba posicionado para un superávit significativo, que hasta ahora no se ha materializado y eso ha respaldado los precios”, dijo Nicholas Snowdon, analista de Deutsche Bank. Y, agregó que era demasiado pronto para decir que los precios habían tocado fondo.

“La dinámica en torno al virus está cambiando constantemente, la siguiente fase es el ajuste de las políticas de cierre en los países productores clave, cómo eso contribuye a la mejora de la oferta”.

En ese sentido, más de 3.11 millones de personas se contagiaron con el nuevo coronavirus a nivel mundial y 216,667 han muerto, según el último recuento de Reuters.

La actividad fabril de China probablemente aumentó por segundo mes consecutivo en abril, con más empresas reabriendo tras los estrictos bloqueos implementados para contener el brote del virus, lo que paralizó a la economía global.

Los mercados también estudiarán los datos de producción industrial, inversión y financiamiento social de China en abril en los próximos días, en busca de pistas sobre el consumo futuro.