Cobre opera a la baja y zinc cae a mínimo de 4 meses por aumento de suministros desde China

Los precios del zinc tocaron mínimos de cuatro meses el lunes, mientras aumentaba el nerviosismo entre los inversores por el alza de suministros desde el mayor productor, China, en un contexto de mayor presión en el complejo metalero industrial por las tensiones comerciales. Asimismo, el cobre operaba a la baja en la sesión.

A las 1000 GMT, el zinc referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 1.3%, a US$ 2,565 la tonelada. Con anterioridad, los precios del metal usado para galvanizar acero tocaron los US$ 2,560.5, su mínimo desde el 22 de enero.

En lo que va de mayo, el zinc acumula una pérdida superior al 9%.

Los analistas esperan que la producción de zinc en China suba en torno al 5% en mayo desde abril, hasta más de 560,000 toneladas. Se esperan cifras más elevadas en la segunda mitad del año por un aumento de capacidad nueva.

En otros metales básicos, el cobre bajaba un 0.5%, a US$ 6,023 la tonelada, el aluminio perdía un 0.6%, a US$ 1,826, el plomo cedía un 0.5%, a US$ 1,816, el estaño restaba un 0.4%, a US$ 19,425, y el níquel declinaba un 1.1%, a US$ 11,890.

El aluminio recibió más presión después de que Estados Unidos llegó a un acuerdo el viernes para levantar los aranceles a las importaciones de este metal y del acero procedentes de Canadá y México.