Cobre opera al alza pero ganancias son limitadas tras publicación de datos de China

El cobre y algunos otros metales industriales operaban estables gracias a un acuerdo entre Estados Unidos y México que evitó la imposición de aranceles y generó esperanzas de un pacto con China.

Estados Unidos no impondrá aranceles a México por el momento tras un acuerdo para combatir la migración ilegal desde Centroamérica, lo que ayudaba a calmar unos mercados preocupados por la guerra comercial que libra la mayor economía del mundo.

Esto hacía subir levemente al cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), que aumentaba un 0.3% a US$ 5,820 la tonelada, pero las ganancias eran limitadas por datos que mostraron que las importaciones chinas del metal cayeron un 10.9% en mayo respecto al mes anterior.

Por otro lado, los precios del aluminio caían este lunes a su nivel más bajo desde enero de 2017 luego de que datos mostraron un aumento de las exportaciones desde China, el principal productor mundial, lo que alimentaba las preocupaciones sobre un exceso de oferta.

China exportó 536,000 toneladas de aluminio en bruto en mayo, un 7.6% más que el mes anterior, mientras que en lo que va de año los envíos han aumentado un 12.4%.

A las 1020 GMT, el aluminio a tres meses en la LME bajaba un 0.5% a US$ 1,756 la tonelada, después de tocar los US$ 1,752.50, su nivel más débil desde el 11 de enero de 2017.

En otros metales, el níquel subía un 0.4%, a US$ 11,670 por tonelada, el zinc bajaba un 0.6%, a US$ 2,469.5 y el estaño disminuía un 0.3%, a US$ 19,170.