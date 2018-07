Cobre se mantiene cerca de mínimos en 7 meses mientras temores comerciales prevalecen

El cobre permanecía estable hoy mientras el dólar caía y los mercados de acciones se recuperaban, pero se esperaba que los temores sobre el crecimiento global debido a una disputa comercial entre Estados Unidos y China mantuvieran los precios cerca de mínimos en siete meses.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía 0.9% a US$ 6,582 la tonelada a las 1132 GMT, luego de tocar US$ 6,519 el lunes, su menor nivel desde el 5 de diciembre.

Los precios del metal, usado mayormente en electricidad y construcción, cayeron más de 10% desde el 7 de junio.

"Los precios del metal en la LME se han estabilizado después de días consecutivos de ventas", dijo Xiao Fu, director de estrategia de mercados de materias primas en BOCI Global Commodities, quien agregó que las tensiones entre China y Estados Unidos mantendrán volátiles a los mercados.

"Los temores no se han disipado y probablemente limiten los precios de los metales", agregó.

Un dólar más bajo vuelve a las materias primas denominadas en el billete verde más baratas para las firmas de fuera de Estados Unidos, lo que potencialmente podría significar una demanda más fuerte de metales como el cobre.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha buscado renegociar este año algunas de las relaciones comerciales de su país, en particular con China. Ha impuesto aranceles a algunas importaciones, lo que generó medidas similares de otras naciones y elevó el temor a una guerra comercial global.

China representa casi la mitad de la demanda global de cobre, estimada este año en cerca de 24 millones de toneladas. Estados Unidos demanda un 8%, una porción menor pero igualmente significativa.

Entre otros metales básicos, el aluminio subía 1.6% a US$ 2,132 la tonelada, el zinc sumaba 0.4% a US$ 2,834, el plomo ganaba 0.6% a US$ 2,402, el estaño caía 0.2% a US$ 19,750 y el níquel subía 1.0% a US$ 14,695.