Los precios del cobre en Londres caían el martes por décima sesión consecutiva, rondando cerca del mínimo de tres meses tocado en la víspera, mientras aumentaban los temores por la rápida propagación del nuevo coronavirus en China y su potencial impacto económico.

A las 0732 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.1%, a US$ 5,739 la tonelada. El contrato, usado en general como una medida de salud económica, tocó el lunes su nivel más bajo desde el 18 de octubre de 2019, a US$ 5,726.

“El cobre es más sensible a las agitaciones económicas que cualquier otra materia prima y el aumento de la cifra de muertos en China está manteniendo deprimidos los precios”, dijo Soni Kumari, analista de AMZ.

La cifra de fallecidos por el virus en China ha ascendido a 106, mientras que el número de casos confirmados se ha elevado a 4,515.

Se espera que el virus, que pertenece a la misma familia de coronavirus que el Síndrome de Respiración Aguda y Severa (SARS), afecte al crecimiento económico en la segunda mayor economía mundial, mientras aumentan las medidas preventivas, se imponen restricciones de viaje y se extienden las vacaciones por el Año Nuevo Lunar para limitar la propagación.

Por su parte, el precio del resto de metales industriales mejoraba. El níquel ganaba un 1%, a US$12,745 la tonelada, desde el mínimo de casi siete meses tocado el lunes; el aluminio operaba sin apenas cambios, a US$ 1,763.50; el zinc subía un 0.2%, a US$ 2,243.50; y el plomo avanzaba un 0.6%, a US$ 1,902.95.

“El mercado está comparando (el nuevo virus) con el SARS en 2003, pero creemos que el impacto económico no será tan grave como hace 17 años. Tras el reciente desplome de los precios, el valor de los metales parece barato y el precio podría experimentar un rebote cuando empiecen a normalizarse las cosas”, señalo Kumari.