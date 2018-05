Cobre extiende avances mientras zinc rebota desde mínimos de diciembre por dólar más débil

Los precios del zinc repuntaban el jueves desde mínimos de cinco meses, mientras que el cobre extendía los avances de la sesión anterior por una pausa en la senda alcista del dólar en momentos en que el mercado espera el resultado de unas conversaciones sobre comercio entre Estados Unidos y China.

Las dos mayores economías del mundo han impuesto aranceles a las importaciones de productos mutuos que incluyen al aluminio chino y chatarra de aluminio estadounidense y han amenazado con tomar más acciones en la disputa comercial que ha remecido a los mercados globales de materias primas.

El zinc referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) operaba con un alza marginal de 0.05% a US$ 3,049.50 la tonelada a las 1121 GMT, después de haber tocado su menor nivel desde el 8 de diciembre en US$ 3,044 la tonelada. Los futuros del cobre ascendían 0.94% a US$ 6,882.50 la tonelada.

"El dólar está algo débil esta mañana, lo que implica precios de metales más altos y esto es lo que veremos de manera generalizada en los metales preciosos también", dijo Carsten Menke, analista de la firma Julius Baer.

Menke añadió que las conversaciones sobre comercio entre China y Estados Unidos podrían extenderse por meses y que era probable que la primera ronda de discusiones no arroje resultados concretos.

Una delegación comercial de Estados Unidos llegó a China el jueves para sostener unas discusiones clave sobre aranceles, y medios estatales chinos dijeron que Pekín resistirá el acoso de Estados Unidos si es necesario, pero que es mejor aclarar las cosas en torno a la mesa de negociación.

El índice dólar bajaba 0.2%, retrocediendo desde máximos de cuatro meses. El declive de la moneda estadounidense reduce los costos de las materias primas denominadas en dólares como el zinc y el cobre para firmas fuera de Estados Unidos, lo que puede elevar la demanda.