Los precios del cobre escalaban el viernes hasta máximos de dos semanas, en medio de expectativas de más estímulos fiscales de Estados Unidos, una caída del dólar y la preocupación de los inversores por los suministros de Chile, el principal productor mundial del metal.

El cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba 0.8% a US$ 6,738 la tonelada a las 10:10 GMT. Previamente en la sesión, los precios del metal alcanzaron las US$ 6,755 por tonelada, el mayor nivel desde el 23 de septiembre, a poca distancia del techo de 27 meses de US$ 6,877.5 anotados el mes pasado.

El Sindicato Mina del yacimiento chileno de cobre Candelaria, de la canadiense Lundin Mining, inició el jueves una huelga después de que las conversaciones con la empresa se interrumpieran a mediados de esta semana, dijo a Reuters un líder gremial. Candelaria produjo 111.400 toneladas de cobre en 2019.

En tanto, los supervisores de Escondida, el mayor yacimiento mundial de cobre situado en Chile, evaluaban una nueva oferta de contrato de la compañía en un intento por evitar una huelga. Pese a que Escondida podría seguir operando ante una eventual paralización del gremio, se podrían generar retrasos o cuellos de botella en las operaciones.

“No se espera que la huelga de Lundin Mining tenga un impacto concreto en la producción, pero todos estamos esperando a ver el resultado de las negociaciones y lo que puede implicar para otros diálogos contractuales con trabajadores de minas en Chile”, dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank.

Por otra parte, el precio del cobre también era alentado por las mejores perspectivas de que se apruebe un nuevo plan de estímulos fiscales en Estados Unidos, la debilidad del dólar y el regreso de China a la actividad después de la festividad de la Semana Dorada, explicó.

Entre otros metales básicos, el aluminio subía 0.6% a US$ 1,815 la tonelada; el zinc ascendía 2.8% a US$ 2,432 la tonelada; el plomo sumaba 0.2% a US$ 1,795 la tonelada; el estaño avanzaba 0.4% a US$ 18,215 la tonelada; y el níquel mejoraba 2.4% a US$ 15,020 la tonelada.