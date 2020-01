El cobre operaba estable a US$ 6,273 la tonelada, el aluminio subía 0.7% a US$ 1,817, el plomo avanzaba 0.8% a US$ 1,991 la tonelada, el estaño registraba pocos cambios en torno a US$ 17,815 la tonelada y el níquel avanzaba 0.4% a US$ 13,965 la tonelada.

“Vemos un espacio para la estabilización en China y la distensión de la disputa comercial”, dijeron analistas de Bank of America Merrill Lynch en una nota a inversores. “Esto, junto con la actual carencia de crecimiento en el suministro de mineral (zinc), debería incrementar el soporte para el cobre”.

Los precios de los metales industriales en general eran apoyados por las expectativas de una demanda más sólida de China, el principal consumidor mundial, y el optimismo sobre las relaciones comerciales entre Pekín y Washington.

Los precios del zinc subían el lunes a máximos de dos meses después de que el traspaso de un nivel técnico clave desató una ola de compras y de que el mercado manifestó preocupación por el aumento de los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres.

El zinc de referencia en la LME subía un 0.4% a US$ 2,440 dólares por tonelada a las 1140 GMT. Los precios del metal alcanzaron los US$ 2,448, el mayor nivel desde el 13 de noviembre y han subido más de un 10% desde inicios de diciembre.

“El promedio móvil de 200 días alrededor de US$ 2,440 cedió y empezaron las coberturas cortas”, dijo un operador de zinc en referencia al cierre de posiciones que apuestan por precios más bajos. “Esto allana el camino para los US$ 2,500 a US$ 2,550, pero se requiere alguna coyuntura particular”.