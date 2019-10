Los precios del cobre cotizaban casi estables este martes, mientras los operadores calculan el impacto en los suministros de las crecientes protestas que vive Chile, el mayor productor mundial del metal rojo.

Trabajadores de Escondida, la mayor mina de cobre del mundo en el norte de Chile, paralizarán sus actividades el martes en apoyo a las masivas protestas que vive el país, dijo a Reuters el presidente del sindicato.

A las 0911 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.2%, a US$ 5,814.50 la tonelada, por debajo del máximo de cinco semanas de US$ 5,868.50 tocado en la víspera.

Kash Kamal, analista de BMO, dijo que es muy pronto aún para saber si los cargamentos o la producción chilena sufrirán disrupciones. Según indicó, es probable que los precios sigan rondando los niveles actuales –en torno a un 20% por debajo de los del año pasado– por mezcla de una ajustada oferta global y una débil demanda por la prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Le Yucheng, dijo el martes que su país y Estados Unidos han logrado algunos progresos en sus conversaciones comerciales, agregando que mientras ambas partes se respeten no hay problema que no pueda ser resuelto.

Mientras tanto, el dólar operaba estable, pero se ha debilitado mucho desde el comienzo de octubre, respaldando a los metales al hacerlos más baratos para los compradores con otras monedas.

En otros metales básicos, el níquel perdía un 0.2%, a US$ 16,075 la tonelada, tras tocar US$ 16,045, su nivel más bajo desde el 29 de agosto, y el plomo ganaba un 0.3%, a 2,217, después de operar en US$ 2,220, su cota más elevada desde mediados de julio.