El cobre operaba estable este lunes debido a que los mercados esperaban señales más claras de las negociaciones para poner fin a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y luego de que Beijing recortó una tasa de interés clave para apoyar su economía.

El cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) cotizaba con leves cambios a US$ 5,850 a las 1306 GMT. El metal, utilizado en los sectores de energía y construcción, cayó un 1.3% la semana pasada.

Los mercados recibieron con beneplácito la decisión del Banco Popular de China de recortar la tasa de recompra inversa a siete días del 2.55% al 2.50%, en momentos en que la segunda mayor economía del mundo se está enfriando debido a la guerra comercial.

China corresponde a casi la mitad del consumo global de cobre, estimado en 24 millones de toneladas este año.

“El recorte de la tasa de recompra china es visto como un estímulo de Beijing, pero por el momento el cobre se guía por lo macro, necesitamos ver un aumento de la demanda para un alza real de los precios”, dijo Tim Wood-Dow, analista de BOMB Capital Markets.

El sábado, medios estatales chinos dijeron que ambas partes tuvieron “negociaciones constructivas” sobre comercio en una llamada telefónica que incluyó al viceprimer ministro de China, Lieu He, al Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

La producción de cobre refinado de China en octubre subió un 17.9% interanual a un récord máximo de 868,000 toneladas. Entre otros metales básicos, el aluminio cedía un 0.9% a US$ 1,740 la tonelada, el zinc perdía un 0.8% a US$ 2,362.50 la tonelada, el plomo bajaba un 0.4% a US$ 1,988.50, el estaño ganaba un 0.6% a US$ 16,200 y el níquel caía un 1% a US$ 14,825, luego de tocar su cota más baja en más de tres meses.