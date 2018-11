Los precios del cobre cayeron el martes, en un mercado cauto a la espera del resultado de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y de una reunión de política monetaria de la Reserva Federal esta semana.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres bajó un 0.5%, a US$ 6,158 por tonelada. Más allá de que perforó el piso de US$ 6,000 la semana pasada, el cobre se ha movido en un rango de US$ 6.100 y 6,350 la tonelada desde fines de septiembre.

"El mercado está esperando a ver qué pasa en Estados Unidos, la elección hoy y la reunión de la Fed. No prevemos un alza de tasas, pero podríamos tener pistas sobre diciembre", comentó el analista de Capital Economics Ross Strachan.

"Tenemos una postura bajista en el corto plazo para los metales por China, donde hay una desaceleración significativa del crecimiento y donde pasará un tiempo para que los estímulos den frutos", agregó.

Los mercados están pendientes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos. Las decisiones de política monetaria, que podrían afectar a la economía, a la toma de decisiones corporativas y al gasto del consumidor, estarán influidas por los resultados.

La Reserva Federal de Estados Unidos se reunirá miércoles y jueves y posteriormente el 18 y 19 de diciembre, cuando también ofrecerá una conferencia de prensa. Muchos analistas creen que la Fed elevará las tasas en diciembre, lo que impulsaría al dólar, encareciendo a activos que cotizan en esa divisa para los tenedores de otras monedas.

Los metales industriales tenían algo de respaldo a partir de declaraciones de un funcionario chino que dijo que su Gobierno está listo para trabajar con Estados Unidos para resolver disputas comerciales.

Una posición grande de entre el 50% y el 79% de los inventarios de zinc en los depósitos aprobados de la Bolsa de Londres ha alimentado temores sobre la disponibilidad de suministros inmediatos del metal, provocando un alza en la prima del contrato en efectivo contra el de tres meses.

El zinc a tres meses bajó un 0.8%, a US$ 2,501 la tonelada.

El aluminio cayó un 1.2%, a US$ 1,951 la tonelada, el plomo bajó un 1.3% a US$ 1,909, y el estaño perdió un 0.1% a US$ 19,050. El níquel, en cambio, subió un 0.2% a US$ 11,775.