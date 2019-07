Cobre cierra al alza por debilidad del dólar tras comentarios del presidente de la FED

El cobre subió este jueves apoyado por la debilidad del dólar después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Jerome Powell, elevó las expectativas de un alivio de la política monetaria, pero las tensiones comerciales a nivel mundial limitaron las alzas.

El miércoles, Powell dijo que la economía de Estados Unidos está bajo amenaza de sufrir el impacto de la guerra comercial entre Washington y Beijing, decepcionantes datos de actividad fabril y una inflación tímida.

Los comentarios impulsaron los precios del cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME), que ganaron un 0.3% a US$ 5,955 por tonelada, lo que se suma al 2% de alza en la sesión previa.

"Los mercados de acciones están marcando nuevos máximos, los rendimientos de los bonos están disminuyendo y el dólar, lo principal, luce más débil de nuevo y eso ha ayudado al cobre a recuperarse a los niveles actuales", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

Sin embargo, el avance fue moderado por las expectativas de los inversores de un menor crecimiento de China , con las ventas de vehículos arrojando probablemente una baja en 2019.

Una encuesta de Reuters mostró que expertos esperan que el crecimiento de la economía china se desacelere a mínimos de 30 años de un 6.2% este año.

En otros metales básicos, el aluminio cedió un 1.2% a US$ 1,825; el zinc avanzó un 1.1% a US$ 2,428; y el níquel tocó su máximo nivel desde mediados de abril y cerró con un alza del 1.1% a US$ 13,130.