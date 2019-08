El cobre operaba a la baja este viernes al igual que otros metales básicos tras conocerse la publicación de datos económicos en China, el mayor consumidor de metales del mundo, los cuales mostraron una debilidad en la economía del gigante asiático.

El cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.4% a US$ 5,774 la tonelada.

El índice de precios al consumidor (IPC) de China, principal indicador de la inflación, subió un 2.8 % interanual en julio, una décima más que en los dos meses anteriores, lo que supone el máximo de un año.

Los precios del sector servicios, la sanidad y la educación, cultura y entretenimiento se encarecieron un 3.4%, 2.6% y un 2.3%, respectivamente.

Por su parte, el níquel caía el viernes desde un máximo de 16 meses, en medio de incertidumbres sobre si Indonesia, el mayor productor mundial, prohibirá pronto las exportaciones del mineral.

La asociación de mineros del níquel de Indonesia instó el jueves al gobierno a no adelantar el fin de la prohibición de exportar el mineral desde su cronograma actual, que termina en 2022.

Ayudado por preocupaciones sobre una posible escasez, el níquel referencial en la LME trepó cerca de un 40% desde principios de julio, hasta un pico de US$ 16,690 la tonelada el jueves, su nivel más alto desde abril de 2018. Desde entonces ha recortado su avance.

"No creo que tenga sentido una prohibición y parece que el mercado está descontando una prohibición completa, así que los riesgos están a la baja", dijo Colin Hamilton, director de análisis de materias primas en BMO Capital.

Lo más lógico sería que Indonesia realice una auditoría de los proyectos de refinado de níquel y solo decida reimplantar la prohibición a las exportaciones si no está logrando los progresos deseados, agregó.

El níquel a tres meses en la LME cedía un 0.7% a US$ 15,765 la tonelada a las 1010 GMT, pero seguía en camino a ganar un 9% en la semana.

Entre otros metales básicos, el aluminio subía un 0.2% a US$ 1,781, el zinc perdía un 1.4% a US$ 2,273 y el estaño caía un 0.3% a US$ 16,800.