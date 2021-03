Los precios del cobre en Londres caían este lunes, pese a los progresos logrados en el largamente esperado plan de estímulo en Estados Unidos, ya que los inversores se mantenían en los márgenes después de que un fuerte avance llevó al metal a máximos de varios años el mes pasado.

A las 0816 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.1% a US$ 8,890 la tonelada. El contrato tocó un pico desde agosto de 2011 a US$ 9,617 la tonelada el mes pasado.

El contrato más negociado del cobre en abril en la Bolsa de Futuros de Shanghái (ShFE) cerró con una alza del 0.5%, a 65,770 yuanes (US$ 10,082.17) la tonelada, tras haber subido un 2.9% más temprano en la sesión.

El Senado estadounidense aprobó el plan de estímulos fiscales el sábado, un destacado hito que se espera impulse la recuperación de la mayor economía mundial. El cobre suele ser usado como una medida de la salud económica global.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME cedía un 0.3%, a US$ 2,170 la tonelada; el níquel bajaba un 1%, a US$ 16,255; y el plomo perdía un 0.4% a US$ 1,995.

El aluminio en la ShFE avanzó un 0.2% a 17,260 yuanes la tonelada; el zinc ganó un 1.1% a 21,260 yuanes; y el plomo entregó un 1.5% a 14,825 yuanes.