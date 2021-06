El cobre caía este lunes y tocó su nivel más bajo desde mediados de abril luego de las medidas de China para frenar los repuntes de los precios de las materias primas y de señales de la Reserva Federal de Estados Unidos de que endurecerá la política monetaria antes de lo esperado.

A las 1051 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.4% a US$ 9,108.50 la tonelada luego de caer a US$ 9,011 y de hundirse un 8,6% la semana pasada. El metal trepó a un récord de US$ 10,474.50 en mayo.

“Hemos visto la cima y la tendencia es a la baja”, dijo Daniel Briesemann, de Commerzbank. El analista pronosticó que los precios promediarían entre US$ 8,000 y US$ 8,500 en el tercer trimestre del año.

El cambio de tono de la Fed ha afectado a los activos más riesgosos y ha impulsado al dólar, haciendo que los metales sean más costosos para los tenedores de otras divisas. Las acciones mundiales tocaron un mínimo de cuatro semanas el lunes y el yuan chino cayó drásticamente.

Los futuros de mineral de hierro en Asia se desplomaron después de que las autoridades chinas iniciaran una investigación sobre el comercio al contado.

La investigación es el paso más reciente de China para controlar el aumento de los precios de las materias primas. La semana pasada dijo que vendería metales industriales, incluido el cobre, de sus reservas nacionales.

El cobre aumentó su valor casi un 150% entre marzo de 2020 y mayo de 2021, ya que los especuladores apostaron que la demanda en infraestructura y electrificación superaría la oferta.