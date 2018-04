Cobre cae y aluminio sube por sanciones a Rusal que aumentan temores sobre oferta

El aluminio subía hoy nuevamente hacia los máximos de siete años alcanzados la semana pasada, impulsado por las preocupaciones de que las sanciones estadounidenses al productor ruso UC Rusal puedan afectar los suministros.

El metal ha subido un 25% en lo que va de mes y tocó su máximo desde mediados del 2011 la semana pasada a US$ 2,718 por tonelada por los temores de que el mercado mundial del aluminio enfrente una escasez como resultado de las sanciones.

Rusal representó más del 6% de la producción mundial de aluminio el año pasado.

El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía 1% a US$ 2,492.50 por tonelada a las 0930 GMT. Anteriormente tocó un máximo de sesión de US$ 2,534.50 por tonelada.

El níquel, en tanto, caía un 3%, luego de que el 19 de abril alcanzó un máximo de tres años de US$ 16,690 por tonelada, ya que se disminuían los temores a nuevas sanciones.

Los precios del cobre, por su parte, caían un 0.1% a US$ 6,984.50 por tonelada.

Entre otros metales, el zinc subía 0.3% a US$ 3,240.50 por tonelada, el plomo bajaba 1.1% a US$ 2,340 por tonelada y el estaño caía un 0.7% a US$ 21,575 por tonelada.