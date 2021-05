Los precios del cobre caían este viernes ante la preocupación de los inversores por la demanda en China y las medidas de sus autoridades para frenar los precios de las materias primas, pero las pérdidas eran limitadas por las perspectivas de gasto de Estados Unidos.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0.3% a US$ 10,193 la tonelada a las 1030 GMT, tras haber subido un 31% en lo que va de año y tocar un máximo histórico de US$ 10,747.50 el 10 de mayo.

Las huelgas en las minas de BHP Escondida y Spence, en Chile, siguen amenazando el suministro mundial.

Los mercados bursátiles alcanzaron máximos históricos el viernes antes de que la Casa Blanca presentara el presupuesto del presidente Joe Biden, que prevé un gasto de billones de dólares en infraestructura, educación y otras iniciativas.

El estaño alcanzó su máximo desde mayo de 2011, subiendo un 3.3% a US$ 30.885 la tonelada, después de que los terremotos tras una erupción volcánica en el Congo interrumpieran las exportaciones de concentrado del metal.

El aluminio de la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.7% a US$ 2,640.50 la tonelada, el zinc cedía un 0.6% a US$ 3,043.50, el plomo perdía un 0.1% a US$ 2,199.50 y el níquel cotizaba casi estable en US$ 17,895.