El cobre caía este viernes desde su máximo en dos años, en medio de la preocupación por el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China, que junto a las crecientes infecciones por coronavirus en el mundo podrían socavar la demanda de metales y un incipiente repunte económico.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.2% a US$ 6,424.50 la tonelada a las 1115 GMT y se encaminaba a romper una racha ganadora de ocho semanas.

El metal industrial, visto como un referente de la salud económica, subió a su máximo en casi 25 meses el lunes a US$ 6,633 por las preocupaciones en torno a los suministros en Chile, el mayor productor mundial del metal.

Estados Unidos superó el jueves su récord diario de infecciones por coronavirus, reportando más de 77,000 nuevos casos, mientras que el número de muertes en un periodo de 24 horas creció en casi 1,000, según un recuento de Reuters.

El Gobierno del presidente Donald Trump está considerando prohibir los viajes a Estados Unidos a todos los miembros del Partido Comunista chino y sus familias, dijo el jueves una persona familiarizada con el asunto, una medida que podría empeorar las relaciones ya tensas entre Beijing y Washington.

Entre otros metales, el aluminio bajaba un 0.9% a US$ 1,655 la tonelada, el zinc caía un 1.3% a US$ 2,178, y el níquel retrocedía un 1.1% a US$ 13,320.