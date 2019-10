Los precios del níquel repuntaban el martes tras las fuertes pérdidas de la víspera, mientras que el cobre se veía presionado por preocupaciones sobre el débil crecimiento económico.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.64%, a US$ 5,780.5 la tonelada, por preocupaciones sobre el crecimiento económico tras débiles datos económicos publicados en China.

La estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, reveló el lunes que evalúa un cierre definitivo de su fundición de cobre Ventanas, emplazada en una contaminada zona costera del país.

Por su parte, operadores dijeron que no está claro quién está detrás de la venta desatada en los últimos compases del lunes en la LME, que provocó un desplome de US$ 825 en el níquel en menos de cinco minutos.

El operador Marex Spectron dijo en una nota que se vendieron más de mil lotes al final de la rueda, lo que hizo que el níquel referencial en la LME cerrara con pérdidas de más del 5% el lunes.

A las 1132 GMT, el níquel ganaba un 2.05% a US$ 16,890 la tonelada, recuperándose de parte de su desplome de la víspera.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME perdía un 0.3%, a US$ 1,714.50 la tonelada; el zinc ganaba un 0.5%, a US$ 2,432; el plomo avanzaba un 0.9%, a US$ 2,150.50; y el estaño mejoraba un 0.1%, a US$ 16.530.