Los precios del cobre caían por cuarto día el jueves, después de que Estados Unidos anunció aranceles sobre algunos bienes europeos, lo que exacerbó los temores de que una desaceleración económica global se profundice y debilite la demanda por el metal.

Una gran entrega de cobre en los almacenes de la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) y el aumento de los diferenciales entre los contratos, en tanto, apuntaron a abundantes suministros.

En este panorama, el cobre referencial en la LME bajaba un 0.48% a US$ 5,651 la tonelada a las 1119 GMT. El metal utilizado en los sectores de energía y construcción ha perdido más de un 20% desde sus máximos de junio de 2018.

El débil crecimiento de la oferta de cobre posiblemente derivará en un mercado ajustado, pero los precios continuarán en torno a los niveles actuales debido al mal panorama para la demanda, dijo el analista de Deutsche Bank Nick Snowdon.

Washington dijo que aplicará aranceles a bienes europeos, incluido el queso y los aviones de Airbus, como castigo por los subsidios ilegales del bloque a las aeronaves.

La decisión se da en medio de la disputa comercial entre Washington y Beijing, en la que ambos gobiernos se impusieron aranceles recíprocos sobre bienes con un valor de miles de millones de dólares, dañando a la economía global.

La actividad industrial está cayendo en Estados Unidos, China y la zona euro, mostraron datos esta semana.

Entre otros metales básicos, el zinc caía un 1.5% a US$ 2,284 por tonelada, el aluminio subía un 0.2% a US$ 1,708.50, el níquel ganaba un 0.6% a US$ 17,585 por tonelada, el plomo avanzaba un 0.4% a US$ 2,109 y el estaño perdía un 0.2% a US$ 16,520.