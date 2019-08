Este martes, el precio del cobre mostraba un retroceso ya que el mercado se centraba en las perspectivas de una demanda más débil por parte del mayor consumidor mundial, China.

En este panorama, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.8%, a US$ 5,728 la tonelada.

En el país asiático, la actividad del sector manufacturero se ha deteriorado por la prolongada disputa comercial con Estados Unidos.

Asimismo, cabe resaltar que los precios del metal usado en las industrias de la electricidad y la construcción han caído un 13% desde mediados de abril.

"La guerra comercial se está viendo reflejada en los datos duros, no solo en la confianza. La demanda de cobre se ha visto golpeada", dijo Oliver Nugent, analista de Citi.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME caía un 0.36% a US$ 1,787.50 la tonelada; el zinc perdía un 1.04%, a US$ 2,238.50; el plomo cedía un 0.12%, a US$ 2,051.50; el estaño bajaba un 0.06%, a US$ 16,465; y el níquel restaba un 0.5%, a US$ 15,840.