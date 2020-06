Los precios del cobre caían el lunes por tomas de ganancias pero el declive era limitado por la liquidez de los bancos centrales y las expectativas de una demanda mayor de China, reforzada por el descenso de los inventarios del metal en Shanghái.

A las 1025 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0.5% a US$ 5,663 por tonelada. Más temprano en la sesión, el metal alcanzó los US$ 5,682.5, cerca del máximo de tres meses de US$ 5.698 que registró el viernes.

“Los bancos centrales están aportando mucha liquidez, parte de la cual está llegando al cobre y a otros metales industriales”, afirmó Wenyu Yao, analista de ING. “Hay algunas preocupaciones sobre la demanda, pero la historia de recuperación en China sigue luciendo bien”.

Los bancos centrales han recortado sus tasas de interés en los últimos meses y aportado montos sin precedentes de estímulo para ayudar a paliar el impacto del coronavirus en la economía global y para mantener funcionando los mercados.

Las existencias de cobre en depósitos observados por la Bolsa de Futuros de Shanghái sumaban 139,913 toneladas, que se comparan con las 380,085 toneladas de mediados de marzo.

Los inventarios del metal rojo en los almacenes registrados ante la LME totalizaban 237,900 toneladas, declive de 15% desde mediados de mayo. Operadores afirman que gran parte del descenso en las existencias en la LME se enviaron a China, donde los precios están más altos.

Si el cobre logra sostenerse en niveles por sobre el promedio móvil a 200 días de US$ 5,655, el próximo punto importante de resistencia estará en el nivel de retroceso de Fibonacci de US$ 5.880. Hay un nivel fuerte en US$ 5,410 dólares, el promedio móvil a 100 días.