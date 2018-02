Cobre cae a mínimo de ocho semanas en medio de agitación en mercados bursátiles

El cobre caía hoy y otros metales también retrocedían, en momentos en que los mercados accionarios profundizaban las fuertes caídas de esta semana ante la perspectiva de que tasas de interés más altas perjudiquen expectativas de un alza de la demanda de materias primas por un mayor crecimiento económico.

La ola vendedora de activos ligados al ciclo económico llevó al cobre a un mínimo de ocho semanas de US$ 6,784.50 por tonelada, que lo deja en camino a cerrar la semana con una baja de un 3.5%, la mayor en dos meses.

Un aumento de los inventarios del metal rojo, que se usa principalmente en la construcción, también está pesando sobre los precios.

"(Los metales) definitivamente han sido golpeados por la agitación en los mercados bursátiles", dijo el analista de Commerzbank Daniel Briesemann. "Hubo grandes apuestas al aumento de los precios, por lo que todavía hay margen de corrección y para recoger ganancias. El aspecto cíclico también está pesando".

Sin embargo, Briesemann dijo que el optimismo general sobre las perspectivas económicas probablemente impida que los metales industriales caigan demasiado.

El plomo, el mayor perdedor entre los principales metales industriales, ha caído un 7% esta semana.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0.6% a US$ 6,803.50 por tonelada a las 1030 GMT.

El aluminio perdía un 1.4% a US$ 2,139 por tonelada, tras tocar un mínimo de siete semanas de US$ 2,138. El plomo retrocedía un 1.3% a US$ 2,492 por tonelada.

El níquel en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 1.8% a 12,910 dólares por tonelada, mientras que el zinc bajaba un 1.2% a US$ 3,379 por tonelada y el estaño retrocedía un 0.3% a 21,265 por tonelada.