Cobre cae a mínimo de 4 meses presionado por guerra comercial

Los precios del cobre caían el miércoles a un mínimo de cuatro meses, ya que la escalada de la disputa comercial entre Estados Unidos y China presionaba a la baja el complejo metalero industrial.

Los inversores temen que la pugna entre las dos mayores economías mundiales afecte al crecimiento económico y debilite la demanda de metales.

A las 10:13 (GMT), el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.5%, a US$ 5,965.50 la tonelada, tras tocar los US$ 5,957, su nivel más reducido desde el 25 de enero.

El metal rojo ha caído cerca de un 20% desde los máximos alcanzados a principios de junio de 2018, antes del inicio de la guerra comercial.

Robin Bhar, analista de Société Générale, dijo que el empeoramiento del telón de fondo macroeconómico y de la situación comercial está presionando a la baja a los metales, en un panorama en que los inversores especulativos están liderando las ventas. "Los compradores físicos son pocos y lejanos entre tanta incertidumbre", señaló.

El embajador de China ante Estados Unidos, Cui Tiankai, dijo el martes que Pekín está listo para continuar con las negociaciones comerciales con Washington.

Por su parte, el aluminio alcanzó su mínimo desde enero de 2017 después de un tribunal brasileño levantó las restricciones a la producción de la importante planta de alúmina Alunorte.

El aluminio en la LME cedía un 0.6%, a US$ 1,786 la tonelada, tras desplomarse hasta su cota más reducida en más de dos años, a US$ 1,783.50.

En otros metales, el zinc perdía un 0.5%, a US$ 2,563 la tonelada; el níquel restaba un 0.5%, a US$ 12,010; el plomo sustraía un 0.1%, a US$ 1,805; y el estaño caía un 0.8%, a US$ 19,320.