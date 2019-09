Este miércoles, los precios del cobre caían después de que un fuerte descenso en las ventas de autos en China resaltaron temores sobre una demanda más débil de parte del mayor consumidor de metales del mundo.

Las preocupaciones sobre el panorama económico de China contrarrestaban cualquier optimismo sobre una decisión de Beijing de eximir a algunos bienes estadounidenses de aranceles adicionales, lo que potencialmente alivia las tensiones en la guerra comercial.

En este panorama, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.5% a US$ 5,798 la tonelada a las 10:04 GMT, acercándose a mínimos de dos años de US$ 5,518 registrado este mes.

En el plano local, una huelga de mineros –convocada por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgico y Siderúrgicos del Perú– que comenzó el martes estaba siendo acatada por un número mínimo de trabajadores sin afectar al segundo mayor productor mundial de cobre, zinc y plata, dijo el gremio que reúne a las empresas privadas del sector.

En tanto, a menos que se logre un acuerdo entre Washington y Beijing, los precios se mantendrían en sus actuales niveles ya que la debilitada demanda se enfrenta a restricciones de la oferta, dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen. "Hemos visto el piso para el cobre este año", afirmó.

Las ventas totales de autos en China bajaron un 6.9% en agosto frente al mismo mes del año pasado a 1.96 millones, dijo la asociación china de fabricantes de automóviles, advirtiendo además sobre débiles cifras en el futuro.

Entre otros metales, el níquel subía un 0.7% a US$ 18,165 la tonelada, el aluminio avanzaba un 0.3% a US$ 1,826, el zinc ganaba un 1.3% a US$ 2,369, el plomo ascendía un 0.2% a US$ 2,104.50 y el estaño perdía un 0.6% a US$ 17,310.

Fuente: Reuters