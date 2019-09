Los precios del cobre bajaban este miércoles debido a que las preocupaciones sobre el crecimiento económico y la demanda deterioraban la confianza de los inversores, aunque la expectativa de una solución a la prolongada disputa comercial entre Estados Unidos y China limitaba las pérdidas.

En este contexto, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía 0.4% a US$ 5,798 la tonelada a las 10:10 GMT. Los precios del metal usado ampliamente en industrias de construcción y electricidad tocaron un máximo de un mes y medio de US$ 5,980 la tonelada el mes pasado.

"Los metales básicos tendrán problemas por un tiempo, pero estamos llegando al punto en que los operadores comenzarán a favorecer nuevamente los activos", dijo Dan Smith, analista de Oxford Economics.

Los mercados también están enfocados en el resultado de la reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed), que termina en una horas con un comunicado en el que se prevé un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia.

A pesar de las divisiones respecto a si se necesita o no una reducción de los costos del créditos, la Fed aplicará casi con seguridad la segunda baja de tasas de este año. Los mercados también estarán atentos a las declaraciones del presidente de la entidad, Jerome Powell, en la conferencia de prensa programada después de la decisión.

El presidente Donald Trump dijo el martes que su gobierno podría alcanzar un acuerdo sobre comercio con China antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, o el día después de que los estadounidenses acudan a las urnas.

Sus comentarios se producen dos días antes de que funcionarios chinos y estadounidenses se reúnan en Washington para una nueva ronda de negociaciones, la primera en casi dos meses.

Entre los otros metales de uso industrial, el níquel sumaba 0.9% a US$ 17,180 por tonelada; el aluminio bajaba 0.4% a US$ 1,784 la tonelada; el zinc perdía 1.1% a US$ 2,323 la tonelada; el plomo ganaba 0.6% a US$ 2,067 la tonelada y el estaño bajaba 0.2% a US$ 16,825 la tonelada.