Los precios del cobre en Londres caían este martes por temor a un descenso de la demanda del principal consumidor, China, por el brote del coronavirus, que también impactó en los objetivos de ingresos del gigante tecnológico estadounidense Apple.

A las 0719 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0.4% a US$ 5,790 la tonelada.

La confianza se vio afectada después de que Apple advirtió que es improbable que cumpla sus previsiones de ventas trimestrales en marzo, debido a una vuelta a la actividad más lenta de lo esperado en sus factorías en China.

Mientras, el número de nuevos infectados en China cayó por debajo de los 2,000 por vez primera desde enero, aunque los expertos no creen que el brote haya sido contenido.

"La mayor parte de la industria china debía haber reabierto ayer, pero lo cierto es que están pasando muy pocas cosas por las reglas de cuarentena y las restricciones a los viajes", dijo Malcolm Freeman, de Kingdom Futures.

“La dura realidad es que China está cerrada y los efectos secundarios están teniendo eco en todo el mundo (...) y no va a mejorar rápidamente”, agregó Freeman.

En otros metales básicos, el níquel cedía un 0.3% a US$ 13,965 la tonelada, el zinc declinaba un 0.7% a US$ 2,156.50, el plomo bajaba un 0.5% a US$ 1,863.50 y el aluminio restaba un 0.1% a US$ 1,719.50.