Los precios del cobre caían el lunes debido a que datos que mostraron una caída de las exportaciones de China reforzaron las expectativas de una débil demanda del mayor consumidor global del metal, pero las pérdidas eran limitadas por la probabilidad de medidas de estímulo monetario para apuntalar el crecimiento.

El precio del cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 0.56% a US$ 5,800.5 por tonelada a las 1028 GMT.

La cotización del metal, ampliamente utilizado en las industrias de energía y construcción, tocó su menor nivel en más de dos años la semana pasada a US$ 5,518.

"El mercado está respondiendo a la desaceleración económica debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China", dijo Guy Wolf, jefe de análisis de mercado en Marex Spectron. "Es un ambiente de operaciones extremadamente difícil y volátil, el más duro que recuerde".

Las exportaciones de China cayeron un 1% interanual en agosto, su mayor baja desde junio. Analistas esperaban un aumento de un 2% luego del alza de 3.3% vista en julio.

El banco central de China recortó el viernes los requisitos de reservas de los bancos por séptima ocasión desde comienzos de 2018 para liberar más fondos para préstamos.

El mercado espera que Pekín anuncie más medidas de respaldo en las próximas semanas para evitar el riesgo de una desaceleración económica más fuerte, incluidos los primeros recortes en algunas tasas claves en cuatro años.

Entre otros metales básicos, el plomo a tres meses perdía un 0.1% a US$ 2,075; mientras que el aluminio ganaba un 0.2% a US$ 1,795; en tanto, el zinc bajaba un 0.8% a US$ 2,309; el estaño caía un 1.1% a US$ 17,175 y el níquel subía un 1.1 a US$ 17,875.