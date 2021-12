El cobre caía el jueves, rompiendo una racha de tres sesiones al alza, ante la fortaleza del dólar en medio de menores temores sobre la variante ómicron del coronavirus y mientras la atención de los inversionistas se centraba en las posibles medidas de la Reserva federal de Estados Unidos.

El índice dólar subía, encareciendo las materias primas denominadas en el billete verde para los compradores de otras monedas.

Si bien los precios del metal se vieron respaldados por los bajos inventarios, hubo presión por el enfriamiento del crecimiento en China, su principal consumidor, dijo el analista de Concord House, Duncan Hobbs.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 1.1% a US$ 9,554 la tonelada a las 12:40 GMT. Los precios subieron un 20% este año, mientras que un índice más amplio de metales industriales ha ganado casi un 30%.

En tanto, el níquel perdía un 1.7% a US$ 19,895. El aluminio subía un 0.5% a US$ 2,639 la tonelada y el zinc ganaba un 0.5% a US$ 3,327.

