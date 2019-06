Cobre cae por datos económicos chinos que afectan perspectivas sobre demanda

El precio del cobre bajaba este viernes luego de que débiles datos de manufacturas e inversión de China, el principal consumidor del metal en el mundo, agravaron temores de un deterioro en las perspectivas para la demanda a raíz de la prolongada guerra comercial entre Washington y Beijing.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.2% a US$ 5,848 la tonelada a las 0955 GMT.

"Esperábamos que la disputa (comercial) se resolviera en julio, pero hay muchas posturas políticas y ahora parece que podría continuar durante el otoño (boreal)", dijo el analista de SP Angel John Meyer.

"No parece que habrá mucho alivio para el cobre, aunque habrá apoyo por los problemas de suministros, como en Chuquicamata en Chile", agregó.

Vale destacar que los trabajadores de los tres mayores sindicatos de la mina Chuquicamata de la estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, iniciaron el viernes una huelga tras el fracaso de la negociación para un nuevo contrato colectivo.

En tanto, el crecimiento de la producción industrial de China se desaceleró inesperadamente a un mínimo de más de 17 años en mayo, mientras que la inversión también se enfrió, en la última señal de debilitamiento de la demanda de metales.

A nivel mundial, la demanda de metales básicos está altamente correlacionada con la producción industrial.

Cabe tener en cuenta también que las conversaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo se derrumbaron el mes pasado, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusando a China de incumplir los compromisos pactados. Trump subió los aranceles a bienes chinos y ha amenazado con aumentarlos aún más.

Por otro lado, los precios del níquel alcanzaron el viernes máximos de dos semanas de US$ 12,065 la tonelada debido a la preocupación por los suministros del principal productor del mundo, Indonesia, donde inundaciones han detenido algunas operaciones mineras.

En otros metales, el aluminio bajaba un 0.7% a US$ 1,774 la tonelada, el zinc caía un 0.6% a US$ 2,463 y el estaño perdía un 0.4% a US$ 19,275.