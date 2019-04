Cobre cae tras dato industrial alemán que aumenta inquietud por demanda

Los precios del cobre caían este jueves luego de que un débil dato industrial en Alemania destacó las preocupaciones sobre las perspectivas para la demanda del metal rojo.

La mayoría de los otros metales industriales también caían a pesar de las señales positivas de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.4% a US$ 6,469 la tonelada a 10:31 GMT.

El metal, usado principalmente en los sectores de energía y construcción, subió desde un mínimo de 18 meses de US$5,736 registrado en enero por las esperanzas de que China, el mayor consumidor de cobre del mundo, pueda evitar una fuerte recesión económica, pero los precios se han mantenido estancados en los niveles actuales desde fines de febrero.

"Los US$ 6,500 parecen ser una suerte de barrera", dijo Ross Strachan, analista de Capital Economics.

Los pedidos industriales alemanes cayeron en febrero un 4.2%, su nivel más alto en más de dos años, golpeados por una caída en la demanda externa.

En otros metales, el aluminio en la LME operaba estable a US$ 1,895.50 la tonelada; el níquel bajaba un 1.1% a US$ 13,185; el zinc aumentaba un 0.1% a US$2,933.50 y el plomo caía un 0.1% a US$ 2,009.50.