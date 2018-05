Cobre cae ante apreciación del dólar y aumento de inventarios

Los precios del cobre retrocedían el martes bajo la presión de un dólar en alza y de crecientes inventarios, aunque un dato positivo sobre la producción industrial de China limitaba las pérdidas.

El cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía 0.3% a US$ 6,885 por tonelada a las 1240 GMT, en una jornada con operaciones contenidas que los operadores adjudicaban a una reunión de la industria en Hong Kong.

"Mucho de lo que está pasando en los (metales) básicos está relacionado con el dólar", dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research. "La economía china está en buena forma, la producción industrial está fuerte y sus cifras de préstamos son positivas para la construcción y el mercado inmobiliario", agregó.

Un dólar más fuerte vuelve más costosos los metales denominados en el billete verde para los compradores que tienen otras divisas, lo que puede perjudicar el nivel de demanda.

La producción industrial de China aumentó un 7% en abril, superando las estimaciones de un alza del 6.3% y por encima del 6% que avanzó en marzo y que fue su menor incremento en siete meses.

En tanto, los bancos chinos otorgaron 1,18 billones de yuanes (186.300 millones de dólares) en nuevos préstamos netos en moneda local en abril, algo más que en marzo y que lo esperado.

Entre otros metales, el aluminio bajaba 0.5% a US$ 2,307 la tonelada, mientras que el zinc subía 0.6% a US$ 3,074. El plomo caía 0.4% a US$ 2,376 dólares, el estaño retrocedía 0.1% a US$ 20,920 y el níquel avanzaba 0.3% a US$ 14,545.