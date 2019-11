Los precios del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) declinaban 0.34% a US$ 5,872, después de haber cedido 0.91% en la jornada anterior.

Asimismo, los precios del níquel bajaban el viernes a su menor nivel en más de cuatro meses e iban camino a sufrir su caída mensual más drástica en ocho años, en medio de una menor producción de acero en China, mientras que el cobre extendía sus pérdidas a un segundo día.

El níquel referencial en Londres descendía 1.18% a US$ 13,845 la tonelada a las 1344 GMT, después de haber caído previamente a su menor nivel desde julio del 2016.

El metal usado en la fabricación de acero inoxidable había ascendido a máximos de cinco años en septiembre, después de que el principal productor del mundo, Indonesia, aprobó una prohibición sobre las exportaciones de mineral de hierro.

El níquel también ha quedado bajo una fuerte presión por las preocupaciones en torno a la demanda de acero inoxidable de las siderúrgicas de China, que representa casi dos tercios del consumo del metal estimado en 2,4 millones de toneladas para este año.

Entre otros metales de uso industrial, el aluminio sumaba 0.46% a US$ 1,759.50 la tonelada; mientras que el zinc subía 0.31% a US$ 2,285 la tonelada; el plomo escalaba 1.08% a US$ 1,965.50; y el estaño perdía 0.70% a US$ 16,305 la tonelada.