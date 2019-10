Los precios del cobre bajaban este miércoles a mínimos de una semana, ante la creciente preocupación por la salud de la economía global debido a que la guerra comercial entre Estados Unidos y China no ha mostrado señales de distenderse, lo que pesará sobre la demanda de metales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el conflicto arancelario entre Estados Unidos y China mermará el crecimiento global de este año a su menor nivel desde la crisis financiera del 2008, aunque afirmó que la producción repuntaría si se remueven los gravámenes impuestos.

La advertencia se produce en momentos en que las dos mayores economías del mundo muestran pocos avances tras sus negociaciones de la semana pasada, prolongando una disputa que ha puesto de cabeza a los mercados financieros y afecta la demanda del metal.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía 1.20% a US$ 5,704.50 la onza a las 12:04 GMT, e iba camino a su mayor declive intradía en un mes.

Un sondeo de Reuters mostró que el crecimiento económico de China se desaceleraría a un mínimo de 30 años este año y que seguiría enfriándose en el 2020, incluso si las autoridades incrementan las medidas de estímulo monetario.

Los precios a puerta de fábricas de China bajaron en septiembre a su ritmo más acelerado en más de tres años en septiembre, según mostraron datos publicados esta semana.

Los inventarios aún no separados para entrega en los almacenes de la LME subieron en 7,950 toneladas a 211,875 toneladas, su mayor nivel desde el 19 de septiembre.

También en el frente de los suministros, la minera chilena de cobre Antofagasta alcanzó un acuerdo con el sindicato de supervisores de su mina Los Pelambres, un factor que alivió la inquietud ante un escenario de ajuste de existencias.

Entre otros metales básicos, el aluminio perdía 0.72% a US$ 1,715.50 la tonelada; mientras que el zinc retrocedía 0.86% a US$ 2,413 la tonelada; el plomo sumaba 0.77% a US$ 2,166 la tonelada; el estaño ganaba 0.54% a US$ 16,770 la tonelada; y el níquel caía 0.74% a US$ 16,865 la tonelada.