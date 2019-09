Los precios del cobre bajaban este miércoles porque los inversores se retiraban de los activos de riesgo, luego del anuncio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de que iniciará una investigación para un juicio político contra el presidente Donald Trump, a lo que se sumaba la incertidumbre por la guerra comercial.

En este panorama, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) por sus siglas en inglés) cedía 0.5% a US$ 5,754 por tonelada a las 1045 GMT.

Como se recuerda, los demócratas en la Cámara de Representantes decidieron realizar audiencias para un posible “impeachment” contra Trump, lo que sumó presión a las bolsas mundiales, llevándolas a un mínimo de dos semanas.

Trump también ofreció una postura severa en el tema comercial con China, criticando sus prácticas de negocios, en un discurso el martes ante las Naciones Unidas.

Los inventarios de cobre disponibles en la LME –los suministros que no están marcados para entregas– cayeron a 183,925 toneladas, su menor nivel desde el 28 de mayo, según mostraron los últimos datos.

Entre otros metales de uso industrial, el níquel ganaba 0,2% a US$ 17,215 por tonelada; mientras que el plomo subía 0.9% a US$ 2,075.50 la tonelada; y el aluminio bajaba 0.3% a US$ 1,757 la tonelada; y el zinc cedía 0.8% a US$ 2,263 por tonelada.