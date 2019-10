El cobre caía este martes porque los inversores temían que las conversaciones sobre comercio entre Estados Unidos y China arrojen pocos avances, aunque el metal podría revertir la tendencia ante cualquier factor externo debido a que estaba sujeto a grandes volúmenes de posiciones cortas, dijo un analista.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME por sus siglas en inglés) perdía 0.59% a US$ 5,688 la tonelada a las 1008 GMT, recortando la ganancia de 1.4% que marcó en la sesión anterior.

Cabe recordar que el Gobierno estadounidense amplió el lunes su lista negra de comercio para incluir a algunas de las principales empresas de inteligencia artificial de China, diciendo que la medida era en reacción al trato de Beijing a las minorías musulmanas. En Beijing, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo el martes que continuará tomando medidas firmes para proteger su soberanía.

Por otro lado, el viceprimer ministro de China, Liu He, el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, comenzarán las negociaciones sobre comercio el jueves, en las primeras charlas de alto nivel en varios meses.

“Sigue habiendo mucho escepticismo sobre una resolución (del conflicto comercial), pero un mini acuerdo, sólo sobre aranceles, podría cumplir las expectativas”, dijo Gianclaudio Torlizzi, socio de la consultora T-Commodity en Milán.

“Este pequeño factor ahora podría generar un alza en el cobre y el aluminio en particular porque hay enormes cantidades de posiciones cortas (que podrían desarmarse)”, declaró.

En noticias relacionadas, la minera chilena Antofagasta pidió la mediación del Gobierno para resolver una disputa contractual con los supervisores de su yacimiento de cobre Los Pelambres, dijo el gremio de trabajadores.

Entre otros metales básicos, el níquel perdía 1.21% a US$ 17,505 la tonelada; mientras que el aluminio bajaba 0.26% a US$ 1,741.50 la tonelada; el zinc cedía 0.68% a US$ 2,273.50 la tonelada; el plomo retrocedía 0.31% a US$ 2,182; y el estaño sumaba 0.21% a US$ 16,365 la tonelada.