Los precios del cobre caían este jueves, ante un deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China que generaba dudas sobre un acuerdo preliminar para resolver la prolongada disputa arancelaria entre las dos mayores economías del mundo.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba 0.61% a US$ 5,908.50 la tonelada a las 1250 GMT. La expectativa de un acuerdo parcial sobre comercio entre Estados Unidos y China llevó al cobre a subir el miércoles a un máximo de tres semanas de US$ 5,968 la tonelada.

El más reciente revés se produjo cuando China advirtió que tomaría “firmes contramedidas” en respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de promulgar una ley en apoyo a las manifestaciones prodemocracia en Hong Kong.

“Trump ha complicado el escenario en la guerra comercial con China”, dijo John Meyer, analista de SP Angel. “No parece que vaya a haber un acuerdo (parcial) pronto”, declaró.

Los precios de los metales industriales han quedado bajo presión desde que la disputa comercial comenzó el año pasado. China es el principal consumidor de metales básicos del mundo.

Los mercados están a la espera de los resultados de los sondeos a gerentes de compras (PMI) sobre el sector de manufacturas de China para obtener más pistas en torno a la demanda futura de materias primas.

Los datos se publicarán la próxima semana y las estimaciones de analistas ya apuntan a una contracción del sector por séptimo mes consecutivo en noviembre.

Entre otros metales básicos, el aluminio bajaba 0.3% a US$ 1,758 la tonelada, el níquel perdía 2.1% a US$ 14,085, el zinc cedía 0.3% a US$ 2,289, el plomo declinaba 0.5% a US$ 1,933 y el estaño descendía 0.2% a US$ 16,365 la tonelada.